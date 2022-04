Tiktoker pensó que su esposo le era infiel porque no respondía sus mensajes: El hombre estaba muerto

La joven de 26 años publicó un video en la red social donde ironizó sobre lo sucedido. "Me estoy enojando porque mi esposo estaba en un viaje de chicos y no me respondía", escribió en la publicación, que cuenta con más de 3 millones de reproducciones.