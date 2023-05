Tiktoker reveló sus razones para no regresar a Chile y desató dura controversia: “Hay mucha mediocridad”

La periodista chilena Francisca Opazo, quien es conocida en la plataforma de TikTok por entregar diferentes consejos sobre viajes, estudios y trabajo en el extranjero, publicó un video que desató controversia.

Y es que en respuesta a un usuario que le consultó si es que volvería a vivir en Chile, dando a entender que actualmente está radicada en otro país, ella respondió con un tajante “nunca más”.

Al comienzo explicó que “siempre voy de vacaciones, allá vive mi familia. Yo soy chilena, estoy orgullosa de ser chilena, no la vendo de europea ni ninguna de esas estupideces, es un país precioso, pero yo no tengo nada que hacer ahí”.

En ese sentido, quien se define como nómada digital expuso que una de las razones por las que ya no quiere vivir y trabajar en territorio nacional, se vincula a sus experiencias con personas de clase media, remontándose a su época como estudiante.

“Yo estuve en un colegio igual medio cuico y tenía gente muy cuica, con mucha plata, y tenía gente que era más clase media, pero sí con buena situación, y luego tenía a los hijos de los profes, que tenían un origen un poco más humilde”, comenzó explicando.

“¿Quiénes crees tú que eran los que hacían bullying? Los que más molestaban al resto, los que más discriminaban. No eran los cuicos, no eran los que tenían más plata, no eran los rubiecitos de apellido Eguiguren, no. Eran los de clase media“, expuso.

“Como no se veían cuicos, ellos trataban de molestar al resto como para sentirse mejor“, continuó, llevando esa situación al ámbito laboral, donde “existe algo que son los mandos medios”.

“Son ese tipo de personas que apenas crecieron un poquito en la escala social, tratan pésimo al resto”, argumentó, acusando que “es gente que necesita desesperadamente demostrar estatus”.

“Siento que no importan muchos los resultados, importa mucho más el estatus, el amiguismo, y siento que hay mucha mediocridad“, sentenció, asegurando que “sinceramente prefiero volver a trabajar a Australia limpiando waters, antes de volver a trabajar con el hombre Dockers”.

Como era de esperarse, diversos usuarios acudieron al post para comentar sus experiencias, respaldando lo expuesto por Francisca o incluso criticándola por su análisis personal, abriendo un intenso debate.

Mira el video a continuación: