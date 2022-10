Tiktoker que suplicó por alguien que la “mantuviera” encontró trabajo: Con el sueldo se compró un smartphone

Fue el video del momento y generó una ola de comentarios por su insólita petición entre lágrimas. Se trataba de la grabación de una argentina conocida como Nani unu en su cuenta Asadodefasouwu, donde es seguida por más de 259 mil personas.

En el registro acusó que no le gusta trabajar y pidió que alguien la mantenga. “Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente”, dijo la mujer, cuyo verdadero nombre es Nahir Lorenzetti.

A continuación señaló que “necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa”.

Ante el gran alcance que tuvo este registro, la tiktoker se encargó de aclarar ciertos rumores. El primero de ellos apuntó a desmitificar la veracidad detrás de su súplica, aunque lanzó la típica frase de “es broma, pero si quieres no es broma”.

Posteriormente cuestionó a todos los seguidores que la encaraban por estar “ganando dinero” con este viral, asegurando que eso no es así y que su única forma de obtener plata en redes sociales ha sido mediante Twitch, plataforma donde realiza transmisiones.

Finalmente reveló que producto del video fue contactada por una clínica dental en Uruguay, donde le pidieron grabar un comercial en que tenía que llorar y pedir por alguien que le pagara la consulta.

“Me pagaron 500 dólares por eso y me compré un Iphone, estoy esperando que me llegue. Viene por correo, está tardando”, dijo en un tono irónico. Por lo mismo, no aseguramos que la adquisición del smartphone sea 100% real.