Tiktoker tenía particular “técnica” en citas, pero recibió respuesta que la descolocó: “Me dio vergüenza”

Lo que parecía ser una tranquila cita terminó convirtiéndose en algo muy vergonzoso para una chica, luego de que recibiera una inesperada respuesta de parte del galán con el que pretendía pasar una grata noche.

Así le ocurrió a una joven argentina, quien reconoció que tenía una particular “técnica” al momento de pagar la cuenta, aunque ahora no le resultó como en otras ocasiones.

La trasandina reveló en un video subido a TikTok (@itsflorrgreco) que nunca había vivido algo así, contando que “estaba en una cita con el chico y nos traen la cuenta. Allí él me dice: ‘Yo pago’, pero uno tiene que poner de su lado y hacer el acto de ‘no, déjame a mí (que) yo pago'”.

Sin embargo, el muchacho aceptó esta solicitud y desató una “controversia” que la protagonista de esta historia no ha olvidado.

“Este pibe me dice: ‘Bueno, paga vos’. Siendo sincera sí lleve plata, pero para mí sola. Ahí le digo: ‘No tengo tanta plata’ y terminamos pagando ‘miti-miti’. Me dio vergüenza. Nunca me había pasado”, admitió.

El registró ya superó las 600 mil reproducciones y generó un amplio debate en los comentarios, donde muchos criticaron su actitud, aunque otros simplemente se lo tomaron con humor.

“Es mitad y mitad, siglo XXI gente” o “no hizo nada malo”, señalaron algunos usuarios.