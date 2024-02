Tiktoker venezolano barrió con compatriota fiscalizada en matinal de CHV: “Deja de darnos vergüenza”

Gran revuelo causó la intervención de Yusemy Maldonado, una venezolana radicada en Chile y que lanzó duros descargos en Contigo en la Mañana por ser sometida a una fiscalización vehicular.

En la instancia culpó al presidente Boric por la falta de “beneficios”, tuvo un fuerte diálogo con la conductora Monserrat Álvarez y además, en ese mismo momento, se dio a conocer que no portaba los documentos necesarios para manejar y tenía diversas multas a su haber, por lo que le quitaron el auto.

“El presidente Boric no está para resolverte tus problemas”

Esta situación fue ampliamente abordada en redes sociales, con memes y críticas a las que se sumó un tiktoker venezolano. Se trata del usuario @elpeluo, quien también vive en Chile y lanzó una fuerte reflexión en torno a este hecho.

“Qué pena (vergüenza) con el dueño de casa. Yusemy… Yusemy no puedes andar en el auto sin los papeles. No puedes andar en un auto sin permiso para manejar. No puedes, eso es ilegal, es un delito. Si te quejas de la delincuencia, no puedes cometer delitos“, comenzó diciendo en su video que se viralizó en la plataforma.

“El presidente Boric, si bien a mí no me gusta, no está para resolverte tus problemas y, además, que el Estado chileno sepa los problemas que tenemos los venezolanos en sacar nuestros documentos no los obliga a resolvernos los problemas ni a darnos privilegios”, complementó.

Al cierre de su mensaje, el usuario la increpó y le aclaró que “tú tienes que hacer la fila igual que todos, presentar exámenes igual que todos, como lo hemos hecho muchos, así que deja de darnos vergüenza o, en el mejor de los casos, vete pal’ co…”.

Contexto de la polémica

El pasado jueves, una conductora de nacionalidad venezolana protagonizó un diálogo con Monserrat Álvarez, luego de ser fiscalizada por Carabineros en un control de rutina.

Se trataba de Yusemy Maldonado -como ella misma se identificó-, quien se mostró ofuscada porque funcionarios de la institución solicitaron su licencia de conducir y papeles del vehículo en el que transitaba.

En ese sentido, la mujer no entregó dichos documentos porque, pese a llevar cinco años en Chile, aún no homologaba su permiso. Además, horas después se reveló que la patente de su vehículo cuenta con 17 multas de tránsito acumuladas en 11 comunas de la Región Metropolitana.

Fue en eso cuando, intentando excusar la ausencia de sus papeles, Maldonado se enfrascó en una conversación con la conductora del matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, quien intentó hacer ver a la mujer que no había justificativos para su falta.

“Hay muchos chilenos que no tienen cuarto medio… el chileno que no ha llegado a cuarto medio y que quiere sacar su licencia de conducir tiene que hacer lo mismo que tú. Estudiar online y dar su examen libre. Es lo mismo”, manifestó Álvarez.

Las palabras no fueron del gusto de la conductora y planteó que no corresponde “pedir la misma documentación a los extranjeros” y menos a los venezolanos, pues aseguró que ellos “tienen una condición diferente, porque salieron de su país por una dictadura”. “Tiene que ser una excepción”, solicitó.

“A nosotros en todas partes nos deberían de recibir de una manera diferente y ser más flexibles. Yo salí obligada de mi país, si no me hubiese quedado allá y estuviera conduciendo en mi tierra“, advirtió Maldonado.

