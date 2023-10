Tiktoker se viraliza al doblar voz de Coni en español latino: “Voy a hacer mis valijas”

Sofía Maluenda, tiktoker chilena conocida por hablar “en doblaje latino”, sorprendió al publicar un video traduciendo la voz de la jugadora de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli.

El momento seleccionado por la joven fue el instante en que la participante se dirigió hasta El Confesionario para exigir la expulsión de Jennifer Galvarini (Pincoya) tras una fuerte pelea en la fiesta.

Recordemos que este hecho marcó un antes y después en la amistad de las jugadoras, ya que hasta el día de hoy continúa su distanciamiento.

El minuto de furia de Capelli se ha viralizado en redes sociales, tanto así que un usuario tradujo el video en inglés con el uso de Inteligencia Artificial.

Coni Capelli en doblaje latino

Precisamente, este último video viral fue utilizado por Sofi Maluenda para traducir al más puro estilo de las películas o series con doblaje latino.

“Sucedió algo indiscutible en la fiesta. Esta muchacha me empuja y deseo saber qué va a suceder, se retira ella o me retiraré yo”, parte diciendo la tiktoker.

Luego, continúa señalando “ya no me importa, no me importa nada. Me retiraré inmediatamente o la expulsan a ella, porque esta muchacha es una traidora“.

“Voy a hacer mis valijas y me voy a ausentar”, remató Maluenda en el registro que ya acumula más de 87 mil reproducciones en TikTok.

