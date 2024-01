Tiktoker se viralizó tras reclamar por condiciones laborales en Chile: “Es un abuso, estoy enfadada”

En TikTok se hizo viral un video compartido por una creadora de contenido colombiana, quien expresó sus descargos a través de la red social sobre algunas situaciones de nuestro país que la tienen “enfadada”.

“Chile es un abuso, conseguí trabajo y si falto un día, me van a descontar un día. ¿Cómo así?. O sea, que si yo falto una semana, ¿me van a descontar la semana? Chile es un abuso, yo estoy enfadada con Chile. Yo no puedo más en este país”, reclamó.

“Estoy enfadada con Chile. Chile es un país que da muchas oportunidades, pero también nos pone muchas piedras en el camino para conseguir trabajo”, sumó.

El descargo de la tiktoker

“Chile es el país más hijo de madre que me ha tocado en la vida para conseguir trabajo. Si tú no tienes papeles no te dan trabajo, si no tienes una temporaria, una definitiva, piden hasta la partida nacimiento para poder entrar a un trabajo, te piden hasta una prueba de embarazo”, agregó la tiktoker.

“Aquí debería haber más posibilidades para las personas para poder trabajar, pero es un problema también si nos vamos a vender cosas a la calle, porque te lo quitan todo, entonces si no es una cosa es la otra. ¡Tenemos que salir a buscar el pan para nuestros hijos!”, enfatizó.

¿Y qué dice la legislación al respecto? La Dirección del Trabajo señala en su sitio web que “el empleador sólo puede descontar de las remuneraciones el tiempo no laborado por el dependiente si éste tiene un sueldo fijo pactado en el contrato, y si su remuneración fuera mixta, esto es, sueldo más remuneración variable”.

Asimismo, especifican que “el descuento procedería sólo del sueldo convenido, no siendo jurídicamente procedente descuento por tal materia si el trabajador percibiera exclusivamente remuneraciones variables como es el trato o la comisión”.

Revisa el video en TikTok:

Síguenos en