Tiktoker sufrió insólito robo de celular y contó cómo lo recuperó: “Lo reté como la mamá”

Un tiktoker chileno contó que sufrió un insólito robo en la región de Valparaíso y aseguró que al delincuente “lo reté como si fuese la mamá” cuando lo persiguió para recuperar el dispositivo.

En su perfil de TikTok, Juanjo Villavicencio relató, con altas dosis de humor, cómo fue que le extrajeron su celular, un hecho que se podría haber evitado, según reflexionó.

“Me robaron el teléfono. Lo recuperé. Seguí al hueón’ (sic)”, comenzó relatando. “Lo encaré y lo reté como si fuese la mamá”, añadió entre risas.

Tras eso, contó que asistió a un evento junto a unos amigos y luego de eso fue a bailar a un reconocido club.

El relato del tiktoker que le robaron su celular

“Después de Pagano nos super prendimos y bueno, nos fuimos al after. Después del after había que devolverse a la casita po’, entonces pido el Uber”, recordó. Eso pasó a las 8:15 am, aproximadamente.

Cuando el auto de aplicación estaba por llegar, salió del local para esperarlo “y de repente un cabro se me acerca y se veía decente, piola”.

“Y uno es buena onda, vibra alto. Entonces, jamás pensé mal (…) error”, comentó. Tras eso, “el cabro” le dijo que se le apagó el celular y que tenía que llamar para que lo fueran a buscar, por lo que Juanjo se lo prestó.

“Le dije sí, claro, y se lo pasé”, recordó riéndose, momento en que el delincuente salió corriendo.

“Pensé, 1 millón 300 se me están yendo de las manos”, comentó el tiktoker. Siguió al sujeto en cuestión hasta que “lo pillé”.

“Le agarré la chaqueta y le digo ‘pásame mi teléfono’ (…) se lo logro arrebatar y lo reto al gallo, le digo ‘no vuelvas a hacer eso, no corresponde. Yo te lo pasé por buena onda'”, expresó en el momento.

