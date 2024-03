Carismático trabajador del Metro se vuelve viral en TikTok con tierno gesto: “Es demasiado amable”

Un trabajador del Metro de Santiago se volvió viral en redes sociales por su amabilidad con los pasajeros del tren subterráneo durante las mañanas.

El registro fue publicado en TikTok y se viralizó rápidamente, donde cientos de usuarios destacaron la personalidad y amabilidad del hombre.

“Modesto trabajador del Metro estación Universidad de Chile, se roba la mirada de chilenos que transitan a diario por ahí. Con esa actitud da gusto trabajar”, destacó la usuaria que compartió el registro.

En el video se ve al trabajador parado a un lado de la escalera mientras da ánimo a los pasajeros que pasan rápidamente por su lado y con una gran sonrisa.

Trabajador de Metro anima a los pasajeros

“Que sea muy bendecidos en su horario de trabajo. Sin enojarse con el jefe, con el supervisor, ánimo”, se le puede escuchar decir. “Buenos días a todos, que tengan un excelente día, buen turno para todos ustedes y para las redes sociales muchos saludos, muchas bendiciones para todos ustedes”, añade.

Los usuarios de la red social destacaron su actitud: “El lunes lo vi y me dio todas las energías para ir a la entrevista, me fue mal pero fui con ánimo”, “ojalá Metro lo premiara por su amabilidad, jamás antes visto”, “que educado el señor y la gente pasa y no lo saludan”, “ojalá hubieran muchas más personas como él, así todos estaríamos más felices en el Metro”, “es demasiado amable el caballero, todos los días nos saluda dando una súper buena energía”.

Mira el video de TikTok aquí:

Síguenos en