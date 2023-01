Trabajador venezolano se descargó tras sufrir “perro muerto”: “En Chile la cosa está muy peligrosa”

Un trabajador de nacionalidad venezolana acudió a su cuenta de TikTok para denunciar un desagradable hecho ocurrido en su empleo.

Según advirtió el bombero de servicentro, un cliente “hizo perro muerto” por alrededor de $30 mil de carga de combustible.

Continuando con su relato, el usuario @elkokenava expuso que “el señor de atrás me dice ‘amigo, por qué lo dejaste ir, por qué no le tiraste una piedra, por qué no le rompiste el vidrio’“.

Ante eso, aseguró que le respondió lo siguiente: “‘Mire, señor. Hace dos días mataron a un PDI, a un funcionario PDI lo mataron, ayer mataron a un paisano venezolano porque no tenía cigarros y hace casi un mes mataron a un paisano venezolano porque llegó 5 minutos tarde a entregar su delivery. ¿Usted cree que yo voy a arriesgar mi vida por $30 mil?’“.

Por lo mismo, el trabajador extranjero sostuvo que defenderse de una situación así “no valía la pena”, agregando una sentida reflexión para enfrentar estos conflictos que día a día se replican.

“Mi gente, salgan todos los días dispuestos a evitar problemas. Evítenlos lo máximo, porque aquí en Chile la cosa está muy peligrosa y están matando a la gente casi que por nada“, aseguró.

Junto a esto, en la descripción del registro, reiteró su advertencia: “A cuidarse mi gente, el diablo anda suelto”.

Sus aseveraciones generaron una serie de reacciones y comentarios en la publicación, los cuales en su mayoría estuvieron de acuerdo con lo señalado.

Mira acá el video: