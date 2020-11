¿Tu gato maulla y no sabes si quiere cariño, comida o salir? Eso ya no será un problema, al menos en un futuro, ya que un ex ingeniero de Amazon se encuentra trabajando en un “traductor” gato-humano.

Javier Sánchez, el encargado de hacer este sueño realidad, trabajó en Alexa y está usando como base a esta misma aplicación, que funciona de forma similar a Shazam. Para ello es necesario generar una base de datos de los maullidos de tu gato.

De esta manera, el procesador del traductor va almacenando información, para traducir lo que diga el felino, dependiendo de la fuerza y el tono que use. Entonces, el sonido queda registrado en distintas categorías, como “tengo hambre” o “me duele”.

Los gatos no hablan entre sí

Según declaró el ingeniero, la motivación para buscar entender lo que dicen los gatos, es que los maullidos “no son un idioma. Los gatos no comparten palabras ni se comunica entre sí, no maúllan en la naturaleza“.

“Siempre cuento el chiste de que los perros pueden entender el idioma humano, pero no lo hablan. A los gatos no les importa lo que digas, tal vez entiendan, pero no indican que les importe. Tienen su propio vocabulario”, complementó.

La aplicación, llamada MeowTalk, actualmente se encuentra disponible para Android e IOS, y aunque es totalmente gratuita, cuenta con elementos de pago, como un historial de maullidos.