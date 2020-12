En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, La Trucha se tomó el control de la cuenta de Contralorito en Twitter y publicó una serie de mensajes que evidencian las malas prácticas que autoridades o funcionarios públicos no deberían realizar.

Por eso, yo, La Trucha me he tomado esta cuenta para hablarles de CORRUPCIÓN EN CHILE 🇨🇱👿 pic.twitter.com/oINKwvVEYV

No, es el #DíaDeLaCorrupción 😎✌️

Como si se tratara de un hackeo en esta red social, La Trucha comenzó a escribir una serie de actos que aluden a la corrupción y malas prácticas en Chile, y que comúnmente no son denunciadas como tal ante la Contraloría, impidiendo una mayor fiscalización de ello.

Realizar actividades personales en el trabajo y ocupar dinero de la “caja chica de la ofi”, son parte de los tuits con que La Trucha intentó persuadir a los usuarios de Twitter.

Pero también mostró aquellas malas prácticas realizadas por autoridades que ocupan cargos públicos.

No me importa si eres "facho" o "zurdo", mientras me des una tajadita o un cargo público, seremos muy buenos amigos😎🤜🤛#DíaDeLaCorrupción

— Contralorito General de la República (@ContraloritoCGR) December 9, 2020