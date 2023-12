Argentina tildó a Chile de “país cuico” y se descargó en redes: “La ciudad más cara que pisé en mi vida”

Una turista e influencer argentina que tildó a Chile de un “país cuico donde todo se paga” se descargó en sus redes sociales tras recibir cientos de comentarios.

La joven llamada Flor Moncalvillo, quien cuenta con más de 22 mil seguidores en Instagram, se dedica a viajar por diferentes partes del mundo y actualmente está en nuestro país, donde ha compartido diferentes registros.

En uno de ellos, se refirió al “clasismo” de nuestro país y aseguró que al pisar Chile “me encontré con dos realidades impensadas para mí”.

“Por un lado, la ciudad más cara que pisé en mi vida. Por el otro, un Estado sumamente clasista en el que unos pocos la tienen toda”, expresó, refiriéndose no solo al dinero, sino que también “a las oportunidades de una carrera en la universidad, el acceso a la salud para no morirte”.

Se descargó en redes

Luego de que su opinión saliera en diferentes medios de noticias chilenos, Flor subió un video a su cuenta de Instagram con el hashtag “muerta antes que cuica”, donde se refirió a la situación y adjuntó diferentes capturas de pantallas de chilenos contando cómo es vivir en el país.

“Ustedes, que me escribieron por privado diciéndome ‘Flor, le sacaste la careta a Chile’, por qué no comentan en mi reel, por qué no comentan en esta nota”, se preguntó.

Acto seguido, indicó que “debo haber recibido 750 mensajes diciéndome ‘Flor, mostraste la realidad de Chile y tres mensajes diciéndome me parece que no’ (…) y cuando nos ponemos a charlar me decían ‘a pero Flor, sí, puede ser'”.

“Tengo más información que muchos chilenos”, aseguró e insistió en que comenten su video para poder debatir.

