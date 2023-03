“¡Está horrible!”: Turista mexicana quedó totalmente decepcionada de Valparaíso y criticó los grafitis

Una turista mexicana no dudó en compartir sus reflexiones tras recorrer Valparaíso, ciudad que es Patrimonio de la Humanidad de acuerdo con la Unesco y que los últimos años ha lidiado con el problema de los grafitis en sus murallas.

A través de una serie de videos que publicó en TikTok, Jennifer Rioja llegó a Chile tras recorrer países como Perú y Colombia. Y, a pesar de que su pareja no quería, ella le insistió en venir a conocer nuestro país.

Tras lograrlo, el matrimonio pasó unos días en Santiago y luego llegó a Valparaíso, ciudad que decepcionó a la creadora de contenidos y que la llevó a manifestar su disgusto en redes sociales.

Así, tras registrar algunas imágenes entre las calles San Martín y Clave, cercanas a Plaza Echaurren, la mexicana acompañó el video con un audio viral que dice: “¡Está horrible!”.

Posteriormente y, luego de la polémica publicación, un usuario le comentó que se “quedan con lo feo, pero después esa misma gente va a Lisboa (Portugal) y ven rayones y murales similares a Valparaíso, pero ahí recién les gusta. Valparaíso es hermoso”, sentenció el internauta.

Para replicar la interpelación, Rioja publicó un nuevo video para responder directamente al sujeto. “A mí no me gustan los lugares que tienen este tipo de grafitis. Hay gente que dice que es una forma de expresión, pero para mí, arte no es. No es que esté en contra de los murales bien hechos y los colores (…) Estoy de acuerdo que hay barrios feos en todos los lugares, no digo que en México no haya”, sentenció la tiktoker.

Revisa los videos a continuación: