“El peor banco que he visto”: Turistas noruegos se ríen de barandas del Metro y enloquecen con comidas chilenas

Una pareja de jóvenes europeos llegaron de visita a nuestro país, donde probaron comidas típicas y compartieron sus reacciones en la plataforma TikTok. Pero hubo una cosa en particular que no les gustó y no tuvieron problema con decirlo.