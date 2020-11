A través de un hilo en Twitter, el usuario @JoaquimCampa compartió cómo sonaría el mapa del mundo en un piano.

Para dividirlo, lo hizo por continentes y algunos países en particular, como el Reino Unido y Estados Unidos.

En el Sudamérica, por supuesto, aparece Chile. Eso sí, como era de esperar, al ser un país largo y no ancho, el sonido de nuestro país fue bastante corto ya que toda la serie de notas se ejecutaba al mismo tiempo.

South America Map on the Piano pic.twitter.com/AEz6RuGpcn — Joaquim Campa (@JoaquimCampa) October 31, 2020

Además, al encontrarse abajo en el mapa, su sonido fue mucho más grave que otros, que fueron más agudos porque se encontraban en la parte superior.

“Chile suena como película de suspenso y nos define totalmente”, “suena horrible cuando toca las teclas de Chile” y “Chile agrega mucho drama”, fueron algunos de los comentarios.

As a chilean, I'd like to apologize. — Paulina Herrera (@supperconeja) November 2, 2020

Well, Chile sure adds a lot of drama — Gama 🇧🇷 (@GamaReloaded) November 2, 2020

A continuación, te dejamos todas las versiones que agregó este tuitero, incluyendo el del mundo entero.

World Map on the Piano pic.twitter.com/Zg8uki5mpw — Joaquim Campa (@JoaquimCampa) October 31, 2020

Europe Map on the Piano pic.twitter.com/i3ptD7wva9 — Joaquim Campa (@JoaquimCampa) October 31, 2020