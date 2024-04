Uruguayo lanzó crudo análisis sobre Chile que se viralizó en TikTok: “Cada uno hace lo que quiere”

Un joven uruguayo residente en Chile se volvió viral en TikTok al comentar sobre la situación actual de nuestro país, el cual, según él, ha ido perdiendo su esencia.

“Cada vez hay menos Chile”, dice el tiktoker llamado “El chicho” en el video en el que analizó los cambios que ha sufrido el país los últimos años.

Uruguayo criticó la situación actual de Chile

En el registro de TikTok, el joven se refirió a algunas características del país que han cambiado y destacó, por ejemplo, que “antes en el Metro había silencio, hoy en día hay ruido, hay bulla, hay griterío”.

“Antes habían normas y leyes, hoy en día cualquiera hace lo que quiere”, insistió.

“Yo me agarro una casa y me pongo a vivir y que venga la policía y me saca, si total no hay leyes, no hay normas, cada uno hace lo que quiere”, continuó.

“Chile, lamentablemente, está perdiendo su gastronomía, pierde su música, pierde su cultura, pierde sus normas, pierde sus leyes, porque cada vez hay menos Chile”, cerró.

Síguenos en