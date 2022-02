Una particular situación dio a conocer Xiamara Santana en contra de un restaurante de Angelmó, Región de Los Lagos, evidenciando un cobro por más de $160 mil debido al consumo al interior del recinto. Sin embargo, acusó que esto se trataba de “un robo”.

Según indicó mediante una publicación en Twitter, esto ocurrió debido a que al grupo familiar afectado no le entregaron la carta del menú. Pero pese a ello, solicitaron diferentes platillos que luego en la factura aparecieron con altos precios.

Lee también: “Los Simpson ya lo predijeron”: Reunión de Macron y Putín generó una ola de memes en redes sociales

Por ejemplo, un pollo costó $12 mil, un salmón $16, seis bebidas por $13 mil y cuatro pailas por $72 mil. Gastos que hicieron que la cuenta ascendiera a 148 mil pesos, y que con una propina sugerida del 10%, alcanzó los $162.800 en total.

La usuaria acusó que además el lugar estaba sucio, por tanto, hizo un llamado a que “no vayan a comer a Angelmó”.

No pensaba hacerme famosa por esto jaja. Pero claramente es una estafa el cobro. Tomando en cuenta que eran sólo tres adultos, el resto puros niños. Tmbn aclaro que no es cuenta mía, ya que nunca se me ocurriría ir a comer allí. Me carga lo cargante que son para ofrecerte algo. — FotoXiama 🎞  (@fotoxiama) February 9, 2022

Lee también: No es con bebida: La “piscola ideal” de Gabriel Boric que provocó indignación en redes

La mujer que denunció este hecho, Xiamara Santana, entregó más detalles de lo ocurrido a SoyPuertoMontt. Según dijo, todo fue el pasado lunes 7 de febrero, cuando una familia cercana acudió al local.

En cuanto a sus motivaciones para dar a conocer el cobro, dijo que lo consideraba “un asalto”, porque “con esa plata comes una semana por lo menos, vas a comprar a Angelmó mariscos o lo que sea y cocinas y no te roban todo ese dinero. Yo sentí que fue un robo por eso me piqué y dije ‘esto no se va a quedar así’“.

“Esos precios son de un restaurante un poco más fino pero no de un lugar popular donde va toda la gente que en realidad viene a Puerto Montt y quiere conocer Angelmó (…) Esto mata el turismo, ¿quién va a querer ir a comer a Angelmó por ese precio?, ¿más encima ir con familias grandes?”, cuestionó.

Lee también: Con armas incluidas: Joven fingió ser detenido por la policía para pedirle matrimonio a su pareja

Finalmente, aclaró que sus familiares fueron quienes le dijeron que la cocina del local estaba sucia, y que ingresaron a dicho recinto debido a que era el único que contaba con los cupos disponibles para el grupo.