Joven se hizo viral por particular desahogo sobre Metro: “A quién se le ocurrió…”

Una joven se hizo viral por su ácida crítica contra las nuevas estaciones del Metro de Santiago, luego de reclamar por las largas distancias para llegar al andén.

La mujer subió un registro que se viralizó en redes sociales, donde hace un cuestionamiento por la gran cantidad de pisos que hay entre la boletería y el lugar de espera del tren subterráneo en las líneas más nuevas.

“Quizá la gente me va a funar, quizá no. Pero, ¿cómo chu… se bajan estos metros?“, inició exponiendo en el video.

El reclamo por los pisos del Metro

La crítica subió de tono y la joven apuntó a las grandes distancias para recorrer: “¿Alguien me puede explicar a quién se le ocurrió tener como seis pisos para abajo para poder llegar a un andén? Qué terrible”.

“Estoy ahora mirando a que no me roben el teléfono, porque siempre me lo roban. Mejor bajemos. Bueno, eso es lo que tenía que decir. Yo creo que a más de alguien le pasa y nadie lo quiere decir para que no le digan que son unos huecos de mierda”, apuntó.

Además, también mostró su descontento por lo que se produce al momento de la salida de cada estación. “Para salir es peor, en verdad no sé. Atroz la vida”, concluyó.

“Lo único que me gusta de bajar acá es que como la compra compulsiva que me dan con todos estos puestos. I like it, love them (me gusta, los amo) emprendimiento chileno vamos”, valoró al final del registro.

Seguramente quiere hacerse famosa como “tarade”.

Pues entonces cumplámosle su deseo.. pic.twitter.com/SV0OGsMDv6 — Vision Pais (@VisionPais2050) April 16, 2024

