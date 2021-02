Un vecino de Maipú denunció a un extraño ladrón que entró de manera ilegal su la casa para robar prendas de ropa.

A través de la aplicación de seguridad Sosafe, el denunciante compartió imágenes y un video de cómo un gato irrumpió en su hogar.

“Es tragicómico, pero llamo al dueño de este gato a devolver las prendas que se roba a diario y a controlar a su mascota”, dijo el afectado.

Según el denunciante, es habitual que el animal entre a su hogar en la madrugada. “Está grabado robando. Ya se ha llevado muchas cosas. Espero que quien sepa de donde es, de aviso”, acusó.

“No es chistoso”, insistió el denunciante. Además, reveló que el felino le robó las zapatillas de agua a su sobrino.

En la publicación de Sosafe, otro usuario indicó que en su barrio “también hay un gato que se roba prendas (…) si sales temprano te encuentras calcetines tirados por el pasaje”.

*No se pierdan los comentarios en Sosafe en el hilo: https://t.co/VWhTSCI9MG

Por favor, no ensucien el buen nombre del Wiña con el ladrón de Piñata. Éste es el bueno 👇👇 pic.twitter.com/Vk1hdbO5RY

Mis papás me cuentan que mi hermano tenía un gatito muy lindo se llamaba "colo colo" y en los 80' en los tiempos difíciles llegaba con mortadelas, queso e incluso trozos de carne… De donde los sacaba…Quien sabe, pero mi familia agradecía sus actos para el desayuno y almuerzo.

Tuve una gata q robaba carne, una vez llegó con 1trozo.Cuando llegó le saqué el collar de una, vino la vecina a preguntar si tenía 1gata ploma recién paría(x las tetitas) de collar rojo, "no, mi gata está operada y no tiene collar" No tenia $ pa devolver la carne 🤷‍♀️gata qla 😂😂

— La oveja roja. (@MarcelaGarcaGa2) February 15, 2021