Aunque ganó popularidad como una aplicación que permite a los vecinos mantenerse alerta ante eventuales situaciones de delincuencia en sus barros, Sosafe ha recibido últimamente todo tipo de denuncias. Una de las más curiosas: quejas por fuertes gemidos a altas horas de la noche.

Una de ellas, realizada este miércoles, fue rescatada por Las Últimas Noticias: “son meses de lo mismo. A cualquier hora: 1 AM, 3 AM, 5 AM. Con las ventanas abiertas, a los gritos desenfrenados. No sólo nos despierta a todos, sino que además los escuchan todos los niños de los edificios cercanos”.

La queja, perteneciente a un usuario de la calle Cristóbal Colón, en Las Condes, fue comentada por otros miembros del edificio, algunos de los cuales se lo tomaron con humor: : “¡qué envidia tener a alguien así”.

Uno de los primeros hechos de este tipo fue publicado el 4 de abril del año pasado por un usuario que subió un video en que se escuchan apasionados gritos en medio de la noche.

“Vecina, cierre su ventana. De acá se escuchan sus gemidos”, escribió el autor del registro.

El gerente comercial de Sosafe, Carlos Fernández, explicó a LUN que “si bien este tipo de reportes no son frecuentes, cuando ocurren, al igual que con los ruidos molestos, son útiles para la comunidad, ya que aunque puedan parecer chistosos, permiten que los mismos vecinos regulen su comportamiento para una mejor convivencia en comunidad”.