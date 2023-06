“Quieren imitar al chileno”: Venezolana arremetió contra sus compatriotas y nombró las 5 cosas que más detesta

“Las 5 cosas que no me gustan de los venezolanos que viven aquí en Chile”. Ese fue el título del controversial video que publicó Francisca en su cuenta de TikTok y que dio de qué hablar.

La joven, en menos de un minuto, se encargó de criticar a sus compatriotas radicados en suelo nacional, apuntando a las apariencias o mentiras que éstos habrían adquirido como costumbre.

En concreto, sus reclamos fueron los siguientes:

Como primer punto, acusó que los venezolanos “ahora se la quieren echar como de la gran vaina”, aludiendo al uso de ropa de marca o de lugares exclusivos donde hacen sus compras.

Luego continuó contra quienes mienten sobre su pasado. Por ejemplo, aquellos que dicen que “yo en Venezuela tenía tres carros, dos casas, me vine para acá porque un amigo me insistió, pero yo no quería venir”.

Después siguió criticando a aquellos que critican a Chile por ser “aburrido” o por su gastronomía. Aquí también, como cuarto punto, repasó a quienes no quieren trabajar por considerar el sueldo muy bajo.

Finalmente, al cierre del registro, sentenció a los venezolanos que “se la pasan hablando mal, pero quieren imitar al chileno”.

¿Estás de acuerdo con su análisis?

Los comentarios se llenaron de reacciones encontradas, ya que hubo quienes respaldaron su lectura de la situación y otros que la enfrentaron por sus palabras.

“Recordé una compañera de trabajo que dice que tuvo 15 carros y no sabe manejar”; “tanta verdad en un video” y “en Chile nada más? lamentablemente en todos lados hablan así y pagamos justos por pecadores”, escribieron en el post.

