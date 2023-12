Enumeró las cosas a las que debió acostumbrarse para vivir en Chile y se hizo viral: “Hay que respetar”

Con más de 600 mil reproducciones, una internauta de origen venezolano se hizo viral esta semana en TikTok al enumerar las cosas a las que, según ella, debió adaptarse para vivir en Chile.

Se trata de la usuaria @alpoder_09alejaalejanr1, quien quiso marcar distancia de otros coterráneos y mencionó desde un perspectiva bastante positiva las diferencias culturales entre Venezuela y su nuevo país de residencia.

En primer lugar, de acuerdo con Alejandra, debió aprender a “esperar mi turno en cualquier colita, sea para comprar en farmacias, supermercados o lo que sea. Hay que esperar el turno. No porque yo sea venezolana tengo que pasar de primera. No”.

Tiktoker venezolana sobre Chile: “La tranquilidad y paz se siente acá”

Para el segundo, afirmó que fue “la tranquilidad y la paz que se siente acá. No puedo esperar que acá haya rumba o música todos los días, como en mi país. No. Hay que acostumbrarse y respetar”.

“Número 3. La comida. No puedo esperar que la comida de mi país sea igual que la de acá. Y acá la comida es sabrosa igual… la marraqueta, el pastel de choclo, la cazuela. Todo es rico, igual, y es comida. Hay que apreciar”, reflexionó.

En el cuarto lugar, en tanto, se refirió a los climas invernales en nuestro país y se dirigió a sus compatriotas: “Tómense un té y ya. No se quejen tanto. Por favor, eso es rico. Viene el verano, y es súper rico. Me acostumbré y me gusta, me encanta”.

Finalmente, en el último punto, abordó los ruidos molestos. “El respeto hacia los vecinos. si voy a hacer una ‘reunioncita’, comunicarles para que ellos sepan. ‘Mira, voy a poner musiquita, con un poquito de volumen. Van a venir tantas personas…’, para que ellos sepan. Porque eso es respeto hacia los vecinos“.

“Una chilena agracede tu empatía“, “eres muy educada y ya te habituaste a nuestras costumbres” y “felicito tu empatía, más allá de tu nacionalidad, los valores son universales“, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en la publicación.

