Venezolano en Chile furioso con compatriotas tras crimen de carabinero: “Vienen a matar”

Un venezolano en Chile hizo sus descargos en un video en el que se fue en contra de todos sus compatriotas que vienen a delinquir al país.

El registro fue compartido por el usuario identificado como Tore Gore en X y fue ampliamente viralizado. Allí, aseguró que “estoy harto de la gente de terror de mi hermoso país que se vino a Chile”.

“De verdad, yo vine de Venezuela huyendo de ellos. Yo con esa gente no convivía, no me los cruzaba, no los conocía, jamás los había visto. A esta casta, calaña, a esa asquerosidad de personas”, continuó.

En esa línea, agregó que “hagan lo que quieran con ellos. Uno se levanta aquí todos los días a luchar para que lo traten bien, para que no lo vean como ciudadano de segunda clase, a pasar desapercibido, y esa gente viene a matar autoridades, a matar gente, a matar a quién les de la gana”.

“Sáquenlos, desvívanlos, métanlos presos, depórtenlos, hagan lo que quieran con ellos, con sus restos, con sus cuerpos, pero deslíguenme de esa gente. No tengo nada que ver con ellos”, fue parte de su mensaje.

Su video obtuvo fuertes críticas por parte de los usuarios en la red social: “Entiendo que eres buena persona, pero lamentablemente pondrás música venezolana, apoyarás a Venezuela en partidos de futbol y antes de chileno serás venezolano”, “de todas maneras, ándate porfis” e “igual nomás, ándate”.

No apto para sensibles… Estoy harto de la gente asquerosa que salio de mi país a delinquir y a dañarnos la reputación a los que si estamos haciendo las cosas bien, aparte de ello a diario acaban con los sueños de gente honesta. #venezolanos pic.twitter.com/QtbVMOpydg — Tore Gore (@AgataGore) April 11, 2024

