“¿Quieren escuchar una disculpa?”: Venezolano que cuestionó la Navidad en Chile hizo frente a las críticas

Continúa la polémica por el video que comenzó a viralizarse sobre un ciudadano venezolano que criticó la forma en que se celebra la Navidad en Chile.

El registro tiene cientos de miles de visualizaciones en TikTok, donde el usuario comenta que “Chile es un país tan de energías negativas, que todos viven tristes aquí, ¡todos! El extranjero más que todos, a los venezolanos se nos acabó la felicidad aquí, o sea, vivimos con una tristeza”.

“Yo creo que este es el único país donde no se siente la Navidad. Hasta en Venezuela, la gente siente la Navidad. Aquí no, aquí pareciera que la Navidad no llegó nunca. Qué tristeza de país”, añade.

La respuesta

A raíz de sus dichos, una de sus compatriotas le respondió utilizando su cuenta de TikTok y le dijo que “nosotros somos la visita y hay que respetar”.

“¿Por qué no te vas? Porque sin duda alguna eres un desadaptado. Un marginal. Cada quién lo celebra a su manera“, señaló en el registro que se hizo rápidamente viral.

“Le ponen el picantico”

Pero la cosa no quedó ahí y tras las críticas, el hombre salió a pedir disculpas, aunque a su manera.

“¿Los ciudadanos chilenos quieren escuchar una disculpa? Les pido disculpas, pero ahora que está la tensión, yo voy a hacer un reto”, indicó en su cuenta de TikTok.

“Cada persona que vea el video va a plantar un árbol, como yo lo voy a hacer. Invito a quien sea a que lo hagan, se graben y lo suban a sus redes”, agregó.

Finalmente, le envió un mensaje a su compatriota que le dijo “desadaptado”, diciéndole que “la muchacha venezolana que se hizo viral, bueno, después me lo agradeces”.