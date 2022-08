“Trabajar para pagar y pagar”: Venezolano se vuelve viral tras quejarse del estilo de vida en Chile

Las últimas horas, el video de un venezolano radicado en Chile se volvió viral luego de que se desahogara por el actual estilo de vida en Chile.

En el registro compartido en TikTok, el usuario llamado Alexander Añez, quien aparece manejando, indica que “a veces me quiero devolver para Venezuela aunque no haya luz, no haya agua”.

“Lo que sea que esté pasando allá, en vez de haberme mamado esto hermano, de trabajar tanto y sentir que no lograi’ nada”, continuó.

Tras eso, siguió con su reflexión al comentar que “saliste para trabajar y claro, para darle mejor vida a tu familia y trabajar, trabajar y trabajar para pagar, pagar, pagar”.

“A veces digo ‘me dan ganas de mandar todo a la mierda y devolverme a Venezuela’, aunque se vaya la luz cada tres horas y no haya agua”, detalló mientras conducía. “No es fácil estar lejos de la tierra”, añadió.

Finalmente, indicó que “yo le pido a Dios que nos dé fuerza a cada uno de nosotros, los inmigrantes, sea de la nacionalidad que sea y que nos ayude a seguir adelante porque a veces quieres mandar toda a la mierda”.

Por su parte, diferentes usuarios comentaron y empatizar con él al decir que “no hay que sentirse mal por querer regresar, al contrario seremos herramientas para implementar el verdadero cambio en nuestro país” o que “me identifico totalmente”.

Mira el video aquí: