Dalái Lama genera controversia tras forzar a niño a que lo bese en la boca durante un acto en India

Revuelo ha causado en redes sociales un polémico video que se ha difundido durante las últimas horas, encendiendo una ola de comentarios de los internautas.

El protagonista es el Dalái Lama Tenzin Gyatso, quien en un acto religioso intentó besar a un niño en la boca e incluso intenta tocarlo con su lengua.

Aparentemente, las imágenes fueron captadas en India, hasta donde habría llegado el líder espiritual del budismo para desarrollar ceremonias religiosas.

Hasta ahora, se desconoce cuándo fue grabado el video, por lo que no ha podido comprobarse que los hechos hayan sucedido durante su visita a Dharamsala en marzo de este año.

La grabación parte cuando un niño que estaba entre los feligreses le pide un abrazo al Premio Nobel de la Paz (1989). El menor de edad, quien estaba rodeado de monjes, es invitado por el Dalái Lama, quien le pide un beso en la mejilla.

Luego, el líder espiritual toma la mano del pequeño, acerca su cabeza y estira los labios hacia la boca del menor, con lo que consigue darle un leve beso que provocó la ovación de los asistentes. De inmediato, el monje le dice “chupa mi lengua” y comienza a acercarla a la cara del menor, quien se encuentra en un evidente estado de incomodidad.

Quienes observaron la escena rieron y aplaudieron y ninguna personalidad religiosa detuvo a su líder espiritual frente a esta acción.

Finalmente, el Dalái Lama retiene al niño, lo acaricia y lo abraza dos veces durante un largo rato.

El video ha sido ampliamente viralizado a través de las redes sociales y ha provocado el repudio transversal de los internautas.

La periodista colombiana Vicky Dávila, publicó el registro en su cuenta de Twitter para condenar la situación y se llenó de comentarios de usuarios indignados por la vulneración contra el pequeño.

“Terrible”; “Esto parece no ser nuevo, tanta supuesta espiritualidad y bondad disfrazada por décadas en el mundo”; “En cualquier religión, si se endiosa a los pastores o líderes, terminan así; no olvidar que son humanos y no dioses. Insisto, aplica para todas”, fueron algunos de los comentarios.