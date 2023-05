Tiktoker “gringa” se lució con clase magistral sobre el dialecto chileno: “Si creías que hablabas español, no sabes”

Conocida en redes sociales por enseñar español a sus seguidores de habla inglesa, Maddie es una creadora de contenidos y artista estadounidense que en varias oportunidades ha expresado su amor por nuestro país.

“Si nunca has escuchado la forma de hablar de los chilenos antes, buena suerte, y si creías que hablabas español, no, no sabes“, advirtió en su último video. Aunque, ojo, porque ha dicho en TikTok que el nuestro es su dialecto favorito de todo el español.

Y es que en su última publicación, la joven que ha vivido varios años en países como España y Chile, se lució enseñando algunas palabras típicas de nuestro diccionario a los usuarios de la plataforma.

“Los chilenos alrededor del mundo son conocidos por su muy interesante y muy diferente dialecto del español“, dijo en el registro, asegurando, de paso, que “la mejor forma de describirlo es que tomaron el español e hicieron su propio remix“, explicó.

“Muestra cuán versátil es el idioma”

Luego, la influencer dio paso a didácticas explicaciones en torno a palabras criollas, tales como “hueón”, “ahueonao”, “sipo” y “yapo”, entre muchas otras. Sobre la primera, por ejemplo, ejemplificó diciendo que es una muy versátil, pues puntualizó que, dependiendo de la situación, puede ser un insulto o un sinónimo de “amigo”.

A su vez, Maddie explicó lo que, a su parecer, es uno de los aspectos más complejos de entender de nuestro dialecto, que es “agregar la letra ‘i’ al final de las palabras”.

“Entonces, en vez de decir ‘¿qué quieres?’, dicen ‘¿qué querí?’. En lugar de ‘¿cómo estás?’, dicen ‘¿cómo estás?’. En lugar de ‘no toques’, dicen ‘no toquí’”, acotó, advirtiendo que puede ser muy confuso para quienes no estén familiarizados con ello.

“En general, mi parte favorita del dialecto chileno es que realmente solo muestra cuán maleable y versátil es el idioma y cuánto puede verse afectado por la cultura y por quién lo habla”, concluyó en el video que acumula cerca de 200 mil reproducciones.”

