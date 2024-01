Coaching para ser “un hombre alfa” se hizo viral por burlas en TikTok

Diferentes comentarios dejó el video que muestra a un grupo de hombres en el suelo mientras escuchan las palabras de un “coach” motivacional en Providencia.

El registro fue publicado por Benjamín Mardini, quien motiva a otros a ser “un hombre de alto valor”.

El video se viralizó en TikTok y se ve a un grupo de hombres tirados en el suelo mientras escuchan el discurso de Mardini.

“Un hombre alfa, un hombre de alto valor no se preocupa por lo que van a pensar los otros. Se preocupa por lo que quiere hacer en su vida y quién quiere ser. No por lo que los demás van a pensar”, es parte de lo que les grita.

Y continúa: “Van a pasar (los transeúntes) y en cinco más se les va a olvidar que los vieron en el piso. A la gente no le importan otras personas, solo le importa a uno”.

Finalmente, el video cierra con una reflexión. “¿Por qué van a vivir pensando en lo que otros piensan o dicen? Si ustedes quieren hacer algo, lo hacen. Porque si viven su vida pensando en lo que los demás piensan o dicen, su vida va a ser una mierda. Por eso la vida de la mayoría de la gente es una mierda”.

Video generó burlas en redes

El registro generó diferentes comentarios de tono burlesco en la plataforma.

“Yo pasé dos horas después y si me acordaba que los vi en el suelo”, “pensar que les cobra por eso”, “hace semanas no me reía tanto”, “y gana plata haciendo eso”, “buena po’, Andrew Tate”, “¿es sarcasmo, cierto?”, “¿cómo lo desveo?”, fueron algunos de ellos.

Mira el video acá:

Síguenos en