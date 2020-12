Como un verdadero milagro navideño reportaron los medios estadounidenses el rescate de un ciervo atrapado en un embalse congelado.

Un video muestra cómo Gil Lencour, un hombre que se dirigía a almorzar a su casa en Wisconsin Rapids, ayudó al ciervo a salir del bloque de hielo.

Cuando vio al animal en apuros, el sujeto se apresuró hacia su casa para tomar una correa y llamó a un amigo para que lo ayudara.

Según consigna TMZ, Gil dijo que cuando llegó al lado del ciervo se dio cuenta que la correa no serviría de nada. Por eso optó por un método más rudimentario: empujarlo mientras se deslizaba hasta tierra firme.

El video muestra cómo el ciervo simplemente se para y se va corriendo.

Wisconsinite proving their skill on the ice to rescue a deer #SeaOfWisconsin pic.twitter.com/iG2fWjPUCq

— Sea of Wisconsin (@seaofwisconsin) December 24, 2020