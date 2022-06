“¿Qué es eso de chiques?”: Joven argentina se viralizó por grabar a su padre criticando el lenguaje inclusivo

Si bien el lenguaje inclusivo se ha ido ganando un espacio en la cotidianeidad, también sigue presentando resistencia por parte de algunas personas que se niegan a darle cabida, abriendo un debate sobre si es correcto o no y cuando se debe aplicar.

Así lo demostró un video que se ha viralizado en TikTok y que fue compartido por una joven argentina. La usuaria filmó a su padre cuestionando que incluyera este uso al hablar con una amiga y que habría sido una jugarreta.

Todo se registró en la Ciudad de Buenos Aires por la tiktoker identificada como Arbuiturriaga, cuando supuestamente hablaba por teléfono con una amiga y su padre, llamado Ezequiel, observa toda la istuación.

“¿Que onda Lu? Sí, sí. Todo bien. Estamos acá con papá, por el Día del Padre. Vinimos a Puerto Madere. Está re linde tode. Vinimos a comer. Yo me pedí una milanese con puré, él unos sorrentines con una salse medio rari, pero todo bien. Ah, después arreglamos, porfa, porque me quiero juntar con los chiques hoy, también, que va a estar bueno. Hacemos unas pizzes”, dice la joven.

Tras esto, el hombre no aguantó más y expresó “¿qué estás hablando?”.

“¿Qué es eso: pizze, chiques? Estoy en Puerto Madere dijiste. Es Puerto Madero”, añadió.

“Yo hablo como quiero. En lenguaje inclusivo”, respondió su hija.

Tras esto, el hombre manifestó “no puedes decir así porque primero, si quieres hablar en lenguaje inclusivo está mal. No se dice milanese, pizze, Puerto Madere y esas cosas. Dale, Abril, eres grande…”.

En medio de esta situación, la tiktoker decidió cortar la llamada diciendo que su papá estaba “enojade”, lo que colmó la paciencia del hombre quien espetó “no, no, enojade no. Enojado”.

Actualmente el video registra 1 millón de reproducciones y suma más de 111 mil likes en la plataforma.

Medios trasandinos se pusieron en contacto con la familia y el hombre sostuvo que todo habría sido montado y que no está en desacuerdo con el uso del lenguaje inclusivo, y la habrían hecho como una humorada. Eso sí, en redes sociales persiste la idea de que la situación fue real.

Cabe recordar que el uso de la “e” al finalizar algunas palabras tiene como intención incluir a las personas que no se identifican con el género masculino o femenino, como en “todes”. No obstante, no se emplea en los nombres propios, por lo que en este caso de Puerto Madero, evidentemente es parte de la exageración del video.

