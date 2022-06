Se quiso hacer el gracioso y le salió mal: Sujeto molestó a un orangután y pasó el susto de su vida

Un joven de 19 años se quiso pasar de listo en un zoológico, pero la naturaleza supo devolvérsela en Indonesia.

El individuo se grabó mientras se acercaba a un orangután enjaulado. Primero saltó una cerca, después llegó hasta las rejas y comenzó a hacer gestos, a saltar e imitar las conductas de estos animales.

Todo, en un momento de descuido de los trabajadores del recinto, quienes no estaban presentes.

Sin embargo, el primate aprovechó un descuido del hombre para agarrar su camiseta blanca, acercarlo a su jaula y después toma su pierna y se aferra a ella, con tal fuerza que debieron intervenir otras personas.

El hecho sucedió en Kasang Kulim, provincia de Riau, el 6 de junio, lugar donde Hasanal Arifin, de 19 años, también movió la jaula del animal, lo que claramente lo alteró.

Es por lo anterior que personal del recinto debió actuar rápidamente para que la situación no escalara a mayores, ya que el orangután reaccionó instintivamente sin dar la posibilidad al joven de escapar.

Una vez lograron ponerlo a salvo, fue echado del zoológico.

someone said this is the sound of the dude farting now i can’t unhear it pic.twitter.com/8IOya1WuvY

— san (@sundaykisseu) June 7, 2022