Durante este miércoles se viralizó en internet una conmovedora historia acerca de un perro que pudo volver a ver a su familia luego de estar perdido por más de seis años. El emotivo momento del reencuentro quedó registrado en video y ya ha hecho correr las lágrimas a los internautas a nivel internacional.

El canino, llamado Dico, se extravió en la ciudad de Granada, España, en el 2015, cuando tenía apenas dos años de edad. Pepa Tenorio, contó la historia de cómo encontró al animal y lo llevó hasta su dueño a través de sus redes sociales, la cual fue recogida por el medio español 20Minutos.

Tenorio lo vio abandonado en la carretera. “Como tengo lector de microchips en el coche, se lo he pasado y tiene”, explicó en el post que subió a Instagram, añadiendo que “la veterinaria lo ha comprobado y el perro aparece como perdido desde el 2015“.

Posteriormente, desde la clínica veterinaria le avisaron a Antonio, su dueño, que Dico había sido encontrado con vida y que estaba en buenas manos. Rápidamente, el hombre se puso en contacto con la persona que lo había hallado y mantuvieron una conversación telefónica en la que este no pudo contener el llanto.

Tras haber conversado con Antonio, Pepa aseguró que la mascota “era de su padre que, por desgracia, falleció, y el hombre murió buscando a su perro“. Finalmente, expresó que “estoy súper emocionada porque vamos ahora mismo a entregárselo. De verdad, por cosas así, ponerle los chips a los perros”.

Asimismo, la mujer puso énfasis en que “siempre que veáis un animal en la calle no paséis de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo buscan, y si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle”.

Revisa acá el emotivo video