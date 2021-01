Esta semana, la directora del Museo de Islas Malvinas, Andrea Barlow, dio a conocer un divertido video que tiene como protagonistas a pingüinos saltamontes, una de las especies más características del territorio ubicado en el mar argentino.

En el registro se puede ver a dos grupos de este tipo de aves: uno que regresa del mar y otro que se dirige hacia las aguas. Lo curioso es que, al momento de cruzar sus caminos, se detienen un momento para “intercambiar información” o “conflagrar” algún plan entre ellos, según cuenta Barlow.

Al final del video se ve a dos pingüinos confundidos, quienes se devuelven a su grupo original tras darse cuenta que habían tomado el camino equivocado.

La publicación ya acumula más de 3 millones de reproducciones y miles de “retweets” en Twitter.

The rockhoppers on the left are heading out to sea, the ones on the right are heading back to the rookery having been out at sea. I love the conflab they have when they meet… and the confused penguin at the end!! 😂 #FalklandIslands #Falklands #RockhopperPenguins pic.twitter.com/4byR7TxbEz

— Andrea Barlow (@AndzB) January 11, 2021