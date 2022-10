¿Súplica o trolleo? El viral de joven que pide ser mantenida y rompe en llanto que divide a TikTok

Es uno de los videos del momento en TikTok. Se trata de la grabación de una argentina que tiene dividido no sólo a sus seguidores, sino que miles de usuarios de la plataforma.

Se trata de una tiktoker conocida como Nani unu en su cuenta Asadodefasouwu, donde es seguida por más de 259 mil personas. Todo explotó hace tres días, cuando compartió un video en el que aparece en lágrimas y dice que no le gusta trabajar y pide que alguien la mantenga.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente”, comienza diciendo la mujer, cuyo verdadero nombre de Nahir Lorenzetti.

A continuación señala que “necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa”.



“No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto”, agregó en el registro que suma 9,8 millones de reproducciones en la plataforma y tiene más de 24 mil comentarios.

Dos días después de que la primera grabación explotara en visitas, la misma joven que ha dicho es madre realizó otra publicación a su canal de TikTok, en el que expresó que todo se fue de las manos, por lo que pide parar de compartir el primero.

“Gente, por favor, basta de difundir el video, basta de compartirlo, aparecí en todos los noticieros. Me están pidiendo entrevistas y me preguntan cuál es mi trabajo ideal y yo no sé qué decir… no hay ninguno”, manifestó.

Y cierra diciendo que “mi mamá me está mandando mensajes diciendo que me van a quitar la tuición de mis hijas. No es un chiste, basta”.



Si la primera de las grabaciones causó controversia, el segundo sólo profundizó las ya divididas opiniones en la sección de comentarios.

“Hagamos un club. Somos una comunidad”, “es una broma, verdad?, “0 ofendida 100% identificada”, “yo cuando suena la alarma para ir al trabajo” y “creo que como actriz tenés un gran futuro”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post original, donde la mayoría se toma esto como una humorada.

Mientras que en el posterior, escribieron “o sea, pero si es chiste o no?”, “no se si bromea o lo dice en serio”, “nunca termino de entender cuando hablas con sarcasmo y cuando no”, “que compartamos el vídeo dice” y “eres una genia, yo quisiera poder viralizar un video como el tuyo”.

Nani unu se ha hecho conocida en la plataforma por videos con un marcado humor sarcástico, en el que se burla de no tener dinero para terminar llorando, en los que reitera que no le interesa buscar trabajo o ironiza con el contenido que suben influencers a sus redes sociales.

Incluso, en enero de este año subió una grabación en el que muestra que otra de sus publicaciones ampliamente viralizada, en la que pidió que le ayudaran a pagar el alquiler, juntó $25 mil pesos argentinos. En esa ocasión también salió en diversos medios argentinos.