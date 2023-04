Turista visitó mall chileno y quedó en shock con la cantidad de marcas: “No puede ser… ¿qué pasó con Argentina?”

Principalmente dedicado a hablar sobre economía y negocios, Rodrigo Márquez es un influencer argentino que cuenta con una importante cantidad de seguidores en TikTok.

Con varios videos que superan las 100 mil reproducciones, su último video viral fue publicado hace 16 horas y guarda estricta relación con el comercio de nuestro país.

“Estoy en el Costanera Center, aquí en Chile, a más de 1.100 kilómetros de Córdoba, Argentina. Me vine en un fin de semana a pasar la Pascua y ver qué se podía comprar. Estoy sorprendido. No puede ser, loco“, comenzó diciendo.

Así, el creador de contenidos se grabó a sí mismo en el centro comercial reaccionando a la variada cantidad de tiendas de retail y marcas extranjeras que hay en el lugar, asegurando que no es la misma realidad que enfrenta Argentina.

“Yo pensé que no existían estas marcas, que se habían ido del planeta”, expresó, con evidente sorpresa. “La verdad es que no lo puedo entender, que alguien me explique”, añadió.

Posteriormente, Márquez dio unos pasos alrededor del recinto y afirmó que tiene “todas las marcas que se te ocurran, variedad. Vos entrás a un shopping y tenés la remerita azul, azul marino, azul claro y oscuro, pero pará, muchachos. ¿qué pasó en Argentina?“, preguntó a sus seguidores.

Finalmente, el tiktoker reflexionó sobre la situación económica de su país y señaló que “no nos quedó nada, se fueron todos, no nos quedó nadie”. “Alguien, por favor, que me explique por qué me tengo que cruzar de país. Ojo, que no me fui a EE.UU., no, acá, a una hora y media en avión“, concluyó en el video.

Mira el video a continuación: