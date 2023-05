“Tengo licencia venezolana y me la meto por el cu…”: Tiktoker se lanzó contra Carabineros tras quitarle su auto

Un ciudadano venezolano se hizo viral esta semana en TikTok al comentar un altercado que tuvo con Carabineros y que terminó con la incautación de su vehículo.

“Me quitaron el carro y tenía todo legal”, comenzó acusando el sujeto en el video, en el que cual calificó como “increíble” la fiscalización que tuvo lugar en nuestro país, aunque no clarificó dónde.

El registró rápidamente circuló en redes sociales y, hasta ahora, alcanza las 440 mil reproducciones en la plataforma, donde causó un amplio debate en torno al argumento de su protagonista.

Y es que el automovilista aseguró que le quitaron el auto aún cuando tenía “todo al día y teniendo una persona al lado con licencia”, pese a que la legislación es clara al señalar que ninguna persona puede conducir sin una licencia de conducir.

¿Qué pasó con el vehículo?

El joven alegó que, luego que le quitaran el auto, fue “al juzgado, llevan siete días, y voy a la comisaría y pregunto si ya mandaron la boleta, me dicen que sí”.

“Voy al juzgado y me dicen que no ha llegado, que vaya a la comisaría y me tienen de aquí para allá, de allá para acá, para que pasen los días y suba y salga más el cobro de los malditos corrales“, arremetió.

Finalmente, el venezolano reconoció el origen del problema y reveló que no tenía licencia, sin embargo, se excusó al asegurar que sí tenía una vigente en su país.

“Tengo la licencia venezolana y me la meto por el cu…, porque no me sirve aquí”, concluyó.

Tras la publicación, los comentarios no se hicieron esperar y, en su mayoría, los internautas criticaron al sujeto por no contar con la documentación.

“Yo también soy venezolano, pero tienes que ajustarte a las leyes de aquí“, “eso en cualquier país serio sucede, debe sacar licencia” y “hay que acatar las normas”, fueron algunos de los escritos que dejaron los usuarios.

Mira el video a continuación: