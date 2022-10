“El primer ser humano creado por Dios”: Vin Diesel causa revuelo tras supuesto estudio científico sobre Adán

El actor estadounidense Vin Diesel se convirtió en tendencia en Twitter, luego que la cadena de cine independiente Alamo Drafthouse publicara la imagen de un supuesto estudio de la Universidad de Princeton.

“Científicos de la Universidad de Princeton han reconstruido este modelo 3D de cómo podría haber sido Adán, el primer ser humano creado por Dios“, señaló la compañía en el tuit.

El supuesto retrato del “primer hombre que existió en la Tierra” se viralizó rápidamente por la red social, acumulando más de 50 mil retuits y otros 268 mil “me gusta”.

Sin embargo, la mayoría de los comentarios hacían relación al parecido del modelo con el protagonista de la saga de películas Rápido & Furioso. “Al final todos somos descendientes de Dominic Toreto”, bromeó una usuaria.

Luego del revuelo, Alamo Drafthouse NYC aclaró a través de la misma red social que “somos una sala de cine, no una revista académica. Dicho esto, aquí está nuestra nube de sonido”, enlazando a la página web del recinto.

Esta broma se suma a una reciente tendencia en redes sociales, especialmente en Estados Unidos, en que usuarios dan a conocer los supuestos resultados en formato 3D de un estudio científico, pero resulta ser una figura de la cultura popular.

Así ocurrió anteriormente con una publicación en que se aseguraba haber reconstruido la imagen del personaje bíblico José, esposo de María. Sin embargo, se trataba del histórico luchador de la WWF (y luego WWE), André El Gigante.

Scientists at Stanford University have reconstructed this 3D model of how Joseph, the husband of Mary the Mother of Jesus Christ might have looked. pic.twitter.com/zw0XOphtDk

— 🎃💀🦇🄽🄸🄲🄺🦇💀🎃 (@ColossusNick) October 26, 2022