Combos y patadas: Graban violenta pelea entre conductores de micro en Concepción

Fue este jueves cuando comenzó a circular en redes sociales un insólito video que muestra a un conductor que decidió encarar a una mujer que manejaba su vehículo contra el tránsito en La Florida.

Aún cuando advirtió a la persona en cuestión con cordialidad, recibió una impactante lluvia de insultos: “Tengo cáncer y me estai’ huev… saco de hue…; no voy contra el tránsito. Porqué no pasai’ por ahí, hue.. pesao’. Te voy a hacer mier… por roto”, fue parte de lo que dijo.

Ahora, cuando el video acumula miles de reproducciones en plataformas como X (antes Twitter), un nuevo altercado vial se hizo viral, esta vez ocurrido en el centro de Concepción.

De acuerdo con Hualqui Informa, el altercado tuvo lugar en la intersección de las calles Colo Colo con Heras, donde los participantes se propinaron fuertes golpes, insultos y patadas.

Según el medio antes mencionado, se trata de una situación recurrente debido a una supuesta “competencia” entre ambas líneas de buses, producto del horario de salida y la recogida de pasajeros.

En las imágenes captadas por testigos del incidente se logra apreciar a los dos conductores que se enfrascaron en la pelea, mientras varios transeúntes intentaron contenerlos y detener las agresiones.

Mira el registro a continuación:

Síguenos en