¿Somos mala onda? Turista viralizó estudio que dice que Chile es uno de los países menos amistosos con extranjeros

Hacer amigos o amigas no es un trabajo fácil, por más extrovertida que sea una personalidad. Pero si eso pasa en el país en que naciste o que conoces al revés y al derecho, ¿te imaginarías qué sucedería en un lugar donde no conozcas a nadie?

No queremos desbloquear una ansiedad asociada a este tema, pero para quienes han viajado al extranjero puede que lo anterior les haga sentido o lo hayan experimentado. Pero atención: Al parecer ambos panoramas son complicados si hablamos de Chile.

En términos simples, un viral basado en las cifras obtenidas por el estudio Expat Insider, reveló que nuestro país es uno de los peores para hacer nuevos amigos cuando eres extranjero.

De hecho, tal como se observa en el video que suma miles de reproducciones en TikTok, Chile se encuentra muy por debajo del estándar latinoamericano e incluso puede ser comparable a países como Rusia, Inglaterra o gran parte de Europa.

Así lo confirmó Katlyn Stevens, quien sostuvo que vivió por más de dos años en territorio nacional y reveló que “desafortunadamente estoy de acuerdo con este mapa”.

“Nunca tuve un tiempo tan difícil como el que tuve en Chile. ¿Esto significa que la gente no es amistosa en Chile? No. ¿Significa que esta sociedad no es muy calurosa para dar bienvenidas a extranjeros en general? 1.000% sí“, explicó.

¿Estás de acuerdo con lo que dice este análisis?

Mira el video a continuación: