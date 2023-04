“Fúname, no me importa”: Viralizan conmovedor abandono de perritos en plena calle de Rancagua

Un conmovedor registro se ha viralizado en las últimas horas en TikTok, donde un usuario compartió un video en que se observa cómo una pareja deja a un par de perros en plena calle en Rancagua, en la Región de O’Higgins.

De acuerdo al registro publicado por los pasajeros de otro automóvil, los animales aparecen corriendo desesperadamente detrás de sus anteriores dueños.

“Ahí van los pobres perros, ahí van los pobres perros… Hay que sacarlos de ahí. Mira cómo van los pobres perros”, relata la mujer en el registro.

Posteriormente, los autores del video deciden perseguir a los conductores que abandonaron a los canes para encararlos, desatándose así una fuerte discusión desde un vehículo a otro.

En su defensa, la mujer encarada aseguró que los perros “son míos, se devuelven solos para la casa, tengo que ir a trabajar. No me hue… por favor (…) Fúname, no me importa. ¿Los veís mal?“.

La publicación ya acumula más de 700 mil reproducciones en la plataforma de videos y una serie de comentarios que repudian el hecho. “Gracias por defender y ayudar a los perritos”, “hace falta gente como ustedes” y “que se haga viral”, fueron parte de las reacciones.

Mira el registro acá: