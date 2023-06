El peculiar detalle por el que viralizan nuevos asientos de aviones: Dicen que tendría solución

Si hay consenso en algo, es que los asientos convencionales de avión están bastante lejos de ser los más cómodos: En su mayoría son rígidos, no permiten reclinarse y tampoco estirar las piernas debido al poco espacio.

Es por ello que un joven diseñador español se volcó en encontrar la solución y creó el proyecto “Chaise Lounge Economy Seat”, el cual busca revolucionar la comodidad a bordo de este medio de transporte.

“Para todos aquellos que creen que ‘trabajo para la industria aérea’ o que ‘sólo quiero empeorar la experiencia en la clase turista para que entre más gente’, sólo puedo decir que mi objetivo como diseñador es mejorar la clase económica para todos aquellos viajeros que no pueden pagar asientos más caros”, escribió Alejandro Núñez en Instagram.

Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, los internautas rápidamente se percataron de un detalle: Al tener dos pisos, las personas sentadas en la fila inferior podrían estar expuestos a flatulencias de las personas sentadas en la fila superior.

Por tal motivo, las imágenes del modelo se hicieron virales en redes sociales y provocaron graciosos enunciados advirtiendo la situación. “Si ese tipo se tira un pedo, le partirá el pelo a la mujer que está detrás de él” o “no quiero estar atrapado en un avión con el pedo de alguien apuntando directamente a mi cara”, fueron algunos de ellos.

My hubby sees a story about Germany's new double decker plane seats and says, "WTF? I don't want to be stuck on a plane with someone's fart hole aimed directly at my face!"

He's a funny guy. 😂 pic.twitter.com/ZRI0ZOx2HV

— LaraG (@LaraG92489944) June 7, 2023