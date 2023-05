“Sentimos miedo”: Viralizan agresiva reacción de pasajero en bus de Quillota que agarró a patadas la puerta

Una violenta situación fue la que se reportó en TikTok, mediante un registro que se viralizó y que muestra a un sujeto pateando la puerta de un bus mientras aún estaba en movimiento.

Lo anterior ocasionó temor entre el resto de los pasajeros, quienes decidieron captar el suceso y dar cuenta del actuar de este individuo que habría estado molesto porque el conductor no se detuvo en el lugar que él exigía.

De acuerdo con el usuario @varioschichichilelele, este hecho ocurrió en el bus-tren de Quillota, en la Región de Valparaíso.

Tal como se aprecia en las imágenes, este pasajero golpeó repetidamente la puerta e incluso la desencajó de su posición. Sin embargo, el chofer no paró ni intervino en la situación.

“Publico esto porque me siento indignadx. El señor del bus no quiso abrirle al hombre en un lugar donde no era paradero y pues el ser humano empezó a tratarlo mal y a destruir de inmediato la puerta que efectivamente no abrió después”, comenzó relatando el usuario en la plataforma.

“Todos los pasajeros sentimos miedo. ¿La gente por qué es tan grosera? ¿Por qué destruyen los servicios que se presta a la comunidad?”, interpeló.

Este suceso, como era de esperarse, no dejó a nadie indiferente. En los comentarios, hubo quienes cuestionaron el actuar del resto de los presentes por no hacer nada al respecto, incluyendo el propio conductor, y “falta de cultura” por no entender que los buses deben detenerse en las paradas asignadas.

Mira el registro a continuación: