Viralizan video de Ewan McGregor en Argentina: Comió junto a una familia que lo recibió en su casa

El mundo entero quedó sorprendido al ver un video del actor de Hollywood Ewan McGregor, recorriendo Argentina en moto y compartiendo con los lugareños.

A través de Twitter, un usuario compartió un clip en el que se ve al intérprete de Obi Wan Kenobi en la provincia de San Juan y rápidamente se hizo viral.

El registro pertenece a a serie documental The Long Way Up, de Apple TV+ estrenada en 2020, en la que McGregor recorrió el país trasandino para mostrar sus paisajes y a su gente.

Y aunque es un video antiguo, el nombre protagonista de Star Wars se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, donde los usuarios destacaron su humildad.

Es que el actor estaba andando en su moto por las calles de Chilecito junto a su equipo cuando se detuvo fuera de una casa para recargar las baterías de las motos. Los dueños de la casa los recibieron con total hospitalidad, lo que sorprendió al intérprete.

En las imágenes se ve a McGregor comiendo un típico guiso junto a ellos, hasta que uno de los lugareños finalmente lo reconoce. “La isla”, le dice, en referencia a la película de 2005 que protagonizó junto a Scarlett Johansson.

“¡Me está reconociendo! Sospecha un poco sobre mi identidad”, les dice a quienes lo acompañaban. “Usa sus instintos. Usa la Fuerza”, añadió, parodiando a su personaje de Star Wars.

Estás en tu pueblito perdido en la Argentina y te cae a la hora de la siesta Obi Wan Kenobi para recordarte que somos buena gente, nunca olvidemos eso, que no nos hagan pensar lo contrario. May the Force be with you, always pic.twitter.com/yQ1F3zE7XA

— Tobiaslandia (@Tschapire) August 11, 2022