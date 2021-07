WhatsApp, plataforma líder en el mundo de mensajería instantánea, ha elevado sus estándares de privacidad para evitar que las cuentas sean vulneradas. Así, la empresa alertó recientemente que si un individuo utiliza aplicaciones similares a la app oficial u otras que modifican a la original, su cuenta será suspendida de forma parcial o incluso permanente.

La compañía ha intentando recobrar la buena relación con sus usuarios después de que no modificaran sus políticas de privacidad y miles de usuarios migraran a apps similares como Telegram o Signal.

Lee también: Entérate aquí si fuiste elegido como vocal de mesa de reemplazo para las primarias presidenciales

Asimismo, Whatsapp ha implementado herramientas para mejorar su funcionamiento y asegurando a sus usuarios mediante una nueva medida, la cual plantea que cada usuario que utilice servicios similares a WhatsApp podría dejar de tener acceso a su cuenta.

“Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de Whatsapp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, advirtió la empresa en su blog oficial.

Lee también: Reiki, psicología y más: Ofrecen terapias de contención gratuitas para personal de la Salud y Educación

¿Qué apps son peligrosas?

Se trata de aplicaciones como GB Whatsapp y Whatsapp Plus, extensiones deben descargarse por fuera de Google Play o App Store, y en formato APK, algo que al no estar verificado por Google o Apple puede incluir virus que infecten al dispositivo.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad“, agregaron.