Los locutores de Radio Carolina Víctor Aranda y Osvaldo Solorza tuvieron su momento de fama internacional luego que el actor Will Smith compartiera una fotografía de ambos participando en su “challenge”.

El protagonista de Soy Leyenda publicó en Instagram una imagen de sí mismo en calzoncillos, con la panza al aire. “Amo este cuerpo, pero me quiero SENTIR mejor”, comentó.

Junto con la promesa de no comer más muffins a medianoche, Smith explicó que empezará un proyecto junto a YouTube para ponerse en forma y mejorar su salud y bienestar.

La foto de Will se viralizó con rapidez y en redes sociales surgió espontáneamente el #BigWillieChallenge, con el que varios comenzaron a compartir sus propias imágenes al estilo del famoso actor de Hollywood.

A ese desafío se sumaron “el par de guatones”, como son conocidos los locutores en el programa radial Pegado en el taco. Ambos en calzoncillos, recrearon la pose de Smith en pleno estudio.

La sorpresa para ambos llegó cuando el mismísimo Will Smith compartió una serie de fotos del challenge, incluida la de ambos.

“El mensaje de nuestro ‘ahora’ amigo @willsmith es claro. ‘Estamos en nuestra peor forma y debemos aceptarnos y querernos’. Gracias Will and I have a Barbecue for you in Chile”, le escribió Aranda.