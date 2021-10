La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, ha sido la protagonista de un viral meme durante las últimas semanas.

La senadora de la Democracia Cristiana ha sido comparada con un M&M de color rojo que aparece con un peinado de mujer y un micrófono.

Esto, tras participar en el primer debate presidencial, transmitido el pasado 22 de septiembre por CNN Chile y CHV Noticias.

outfit de yasna provoste inspirado en su versión m&m pic.twitter.com/438mGP2Bfx — Gonzalo ★彡 (@gowon_zalo) September 23, 2021

yasna provoste vino de yasna m&m pic.twitter.com/Iu79aLJvSC — Josefa (@JosefaAcevedoR1) September 23, 2021

En ese contexto, la postulante a La Moneda respondió a quienes le preguntaron su parecer sobre la particular comparación.

“Señora Yasna Provoste, perdón que le haga esta pregunta y espero que no le incomode, que no me bloquee y que me pueda contestar, pero ¿le molesta el meme de m&m? El pueblo pide su opinión sobre esto y sabemos que en ningún debate se lo preguntarán. Gracias”, le preguntó un usuario de redes sociales.

“Una excelente pregunta que, como está ocurriendo con la crisis climática, no aparece en los debates”, replicó la parlamentaria.

“No me molesta para nada. Soy una mujer orgullosa de mi piel morena, como la de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Eso sí, el peinado del meme no me hace justicia”, añadió en su cuenta de Twitter.