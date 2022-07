YouTube se disculpó tras bajar popular canal “Lofi Girl” después de dos años de transmisión ininterrumpida

El canal de YouTube, Lofi Girl, se ha convertido en una compañía para millones usuarios que recurren a él para escuchar instrumentales de hip hop de manera ininterrumpida, mientras estudian o se disponen a dormir.

Sin embargo, este fin de semana la transmisión dejó de funcionar después de dos años, batiendo un récord de 20.843 horas con 43 minutos y 51 segundos de escucha. Lo anterior, habría ocurrido por reclamos de derechos de autor por parte del sitio web, lo cual fue duramente cuestionado por el administrador del canal.

“Ambas transmisiones en vivo acaban de ser eliminadas debido a falsas advertencias de derechos de autor, espero que YouTube solucione esto rápidamente“, afirmó en redes sociales.

Luego del reclamo de su creador, YouTube se disculpó afirmando que “las solicitudes de eliminación eran abusivas y se canceló la cuenta de los reclamantes”, además de resolver “las advertencias y restablecer sus videos”.

confirmed the takedown requests were abusive & terminated the claimants account 😔 we've resolved the strikes + reinstated your vids – it can sometimes take 24-48 hours for everything to be back to normal! so sorry this happened & thx for your patience as we sorted it out ❤️‍🩹

— TeamYouTube (@TeamYouTube) July 11, 2022