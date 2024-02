Youtuber hondureño quedó maravillado con Santiago por peculiar atractivo: “Una belleza”

Nielka Vlogs, un youtuber de Honduras, quedó encantado con Santiago, luego de recorrer distintos lugares insignes de Santiago.

El joven inició el registro, compartido a través de su canal de YouTube, explicando que quería entender la razón por la que tantos extranjeros eligen a nuestro país como su casa.

Hondureño recorrió lugares emblemáticos de Santiago

El viaje del creador de contenido inició en el Metro de Santiago, uno de los lugares que más le impresionó de nuestra ciudad y sobre la que dijo que es “una belleza” y “una experiencia fenomenal”

“Tiene 7 líneas y más de 136 estaciones, eso es una barbaridad, señores“, expresó el joven respecto al transporte.

Sin embargo, su emoción no paró luego de salir de la estación. “Me siento como en Nueva York. Me siento como en Estados Unidos“, afirmó el extranjero impresionado de los rascacielos y los buses de la ciudad.

Otra de las paradas del hondureño fue el palacio de La Moneda: “Que increíble ver que estamos en un lugar con tanta historia“.

Asimismo, comentó muy emocionado la posibilidad de que se asomara el presidente para saludarlo. Algo que no ocurrió.

Su último destino fue la Plaza de Armas, lugar que destacó por su riqueza cultural. “Hay mucha gente contando chistes, mucha gente cantando. Muy bonito todo“, comentó el youtuber.

