“No sé si es papel…”: Youtuber gringo probó comida chilena callejera y reveló lo que menos le gustó

Durante su paso por Chile, un youtuber estadounidense probó comida callejera nacional y sus reacciones a los platos se hicieron virales.

Se trata de Will Sonbuchner, más conocido como Sonny Side, creador del canal de YouTube More Best Ever, donde se dedica a viajar por todo el mundo a degustar platillos y productos.

Tras aterrizar en nuestro país, el creador de contenidos contó cómo fue su experiencia y entregó sus impresiones de las preparaciones chilenas en el mercado de La Vega Central.

¿Qué dijo el youtuber sobre la comida chilena?

En el emblemático recinto, el norteamericano probó comida nacional como un as italiano, pernil italiano, chupé de guatita y el pastel de papa, así como también la salsa americana y el ají, entre otros.

Gran parte de las preparaciones recibieron sus elogios, como la chorrillana, que destacó como un plato con un “popurrí de sabores delicioso e impresionante“.

Sin embargo, hubo un producto que no pasó la prueba de su paladar. Se trata del charqui, el popular tipo de carne deshidratada de caballo no convenció a Sonny Side, quién dijo que “no es tan bueno”.

Las cosas empezaron mal para él apenas vio la proteína y reveló que no se lo esperaba. “¿Secaron la carne del caballo o murió en un desierto? No estoy seguro”, comenzó.

Mientras masticaba el producto, el creador de contenido reveló que el charqui tiene “una textura salvaje”. “Realmente le sacaron todo el agua a esto. No sé si es papel de caballo o de construcción”, bromeó mientras hacía muecas con la cara.

